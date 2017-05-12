В Британии сделали машины скорой помощи для больных с ожирением

Власти Британии потратили сотни тысяч долларов на переоборудование и усовершенствование машин скорой помощи оборудованием, которое позволяет лучше помогать людям, страдающим от ожирения.

За последние 10 лет количество пациентов с ожирением выросло в 10 раз — с 52 тысяч человек в 2006 году до 520 тысяч человек в 2016 году.

Бывший работник скорой помощи Роб Шоу рассказал, что ему приходилось иметь дело с пациентами весом более 190 килограммов.

Больше всего людей с лишним весом на северо-западе страны. В распоряжении местной службы скорой помощи — восемь специальных бариатрических автомобилей, которые совершили 40 тысяч выездов за четыре года.

Ричард Веббер из фельдшерского колледжа рассказал о том, что финансовая помощь на переоснащение была как нельзя более кстати.

"Фельдшеры и врачи скорой помощи уходят на пенсию в 67 лет. С возрастом очень тяжело носить на себе пациентов, а пациенты весят все больше и больше", — рассказал медик.



Бариатрические машины скорой помощи в Британии

Лондон: три машины и носилки, выдерживающие до 445 килограммов

Восточный Мидленд: 225 машин для пациентов с весом до 317 килограммов. Шесть машин оснащены лифтами.

Восток: восемь машин, 16 бариатрических носилок.

Юго-запад: все машины скорой помощи оборудованы и подходят для пациентов с ожирением.

Йоркшир: все машины.

По данным Национальной системы здравоохранения Британии, более 60% женщин и 70% мужчин в стране страдают от тех или иных проблем, связанных с лишним весом. Треть детей в возрасте от трех до 15 лет также имеет эти проблемы.