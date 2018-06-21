21.06.2018, 19:23

В Британии рассказали о том, что ждет проживающих в стране граждан ЕС после Brexit

 (14)
Gazeta.ru
EST 4
London - neljapäev
London - neljapäevFoto: Andres Putting

МВД Великобритании опубликовало предложения по статусу проживающих в стране граждан Евросоюза после Brexit. Документ размещен на сайте ведомства.

Согласно тексту, граждане ЕС, которые проживают в Великобритании более пяти лет, смогут получить статус постоянного резидента.

Как отмечается, для этого гражданам Евросоюза необходимо будет подтвердить свою личность и доказать, что они проживают на территории Британии.

При этом получив статус резидента, граждане ЕС получат возможность перевезти в Британию ближайших родственников.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ







ВИДЕО читателя: Разборки на дороге: Mercedes отрезал путь другому автомобилю, из него вышел разгневанный водитель

21.06.2018
Читатель Delfi заметил необычную ситуацию в поселке Юри, где разъяренный водитель остановил свой Mercedes перед другим автомобилем и начал сердито размахивать руками в воздухе.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES107052003
139,50 €
83,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €

Эстонские шпажистки победили Украину и завоевали бронзу чемпионата Европы!

21.06.2018
Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали в командном турнире чемпионата Европы в сербском Нови-Саде. В поединке за третье место наши шпажистки победили Украину - 42:37.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




На Иванову ночь обещают дожди. РАССКАЖИТЕ, как собираетесь праздновать!

21.06.2018
Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране, скорее всего, пройдут дожди. Несмотря на то, что жителям Эстонии в таких условиях отмечать Иванову ночь не привыкать, все-таких хочется надеяться на лучшее.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ