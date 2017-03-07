В Британии предотвратили 13 терактов за четыре года

Службы безопасности предотвратили 13 потенциальных терактов в Британии с июня 2013 года, сообщил помощник комиссара Скотленд-ярда, координирующий антитеррористическую работу полиции по всей стране.

Марк Роули также сообщил Би-би-си, что в полиции одновременно ведутся около 500 контртеррористических расследований.

Он рассказал об этих данных, представляя информационную кампанию Action Counters Terrorism "Действия против терроризма", которая призывает общественность сообщать в полицию о своих подозрениях.

Информация от простых граждан помогла полиции в трети из наиболее рискованных расследований, а также помогла предотвратить 13 нападений, заявил Роули.

В октябре прошлого года глава британской контрразведки МИ-5 говорил о 12 предотвращенных терактах.

Описывая вклад жителей в борьбу с терроризмом как выдающийся, Роули заявил: "Некоторая информация касалась перемен в поведении, другая — подозрительных действий".

В интервью BBC Radio 4 он сказал, что несмотря на то, что общество уже играет большую роль, некоторые люди признавались, что не хотели действовать и сомневались, нужно ли обращаться в полицию.

Роули призвал британцев доверять своим инстинктам и не бояться обращаться в полицию, если что-то вызывает озабоченность.

В 2014 году уровень террористической угрозы в Британии был повышен до "серьезного" в связи с активизацией джихадистов в Ираке и Сирии.

В Британии существует пять уровней классификации террористической угрозы: "серьезный" означает, что вероятность терактов крайне высока. Выше него только пятый уровень угрозы, означающий, что теракт обязательно произойдет.