В Британии повышен до критического уровень террористической угрозы

Уровень террористической угрозы повышен в Великобритании с существенного до наивысшего — критического. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по завершении вечернего заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Произошло это в связи с терактом в Манчестере, где смертник взорвал бомбу во время концерта Арианы Гранде.

Повышение уровня угрозы, по словам Мэй, означает, что вооруженная полиция, которая охраняет критически важные объекты инфраструктуры, будет заменена на военных. Sky передает, что военные с оружием будут охранять общественные мероприятия, например концерты и спортивные матчи, и могут усилить охрану крупных торговых центров.

"Эксперты пришли к выводу на основании ведущегося расследования, что уровень террористической угрозы должен быть поднят с существенного уровня до критического", — сообщила премьер. Мэй предупредила, что новый теракт в стране может быть совершен в любой момент: "Это означает не только оценку того, что атака является очень вероятной, но что следующее нападение может быть неминуемым". (Цитата по ТАСС.)

Решение было принято после того, как следствие не исключило, что за совершенным накануне терактом в Манчестере может стоять группа лиц. "Работа, проведенная в течение дня, выявила возможность, которую мы не можем игнорировать, что более широкая группа лиц была связана с этим нападением", — сказала Мэй.

До этого уровень террористической угрозы повышался в Великобритании всего два раза — в 2006-м и 2007 годах, а последние годы он держался на предпоследнем уровне по пятибалльной шкале.

Взрыв на крытом стадионе Manchester Arena прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (00:35 вторника по Москве) сразу после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала — в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. Погибли 22 человека, около 60 получили ранения.

Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди. По информации СМИ, он родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.