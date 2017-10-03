В Британии начались испытания универсальной вакцины от гриппа

В Британии начался набор 500 добровольцев среди пациентов государственной системы здравоохранения для проведения клинических испытаний новой универсальной вакцины против сезонного гриппа.



Экспериментальная вакцина действует по иному принципу, чем та, которая находится на вооружении врачей в настоящее время.



Существующая вакцина от гриппа должна меняться каждый год в зависимость от мутации возбудителя болезни. Новая вакцина воздействует на ту часть вируса гриппа, которая остается неизменной во всех его штаммах и разновидностях.

Это означает, как указывают исследователи из Оксфордского университета, что новая вакцина должна убивать возбудителей гриппа у человека, птиц и свиней. Они считают, что экспериментальная вакцина даст более надежную защиту от инфекции.



Новый уровень защиты



Иммунизация является наилучшим средством защиты от гриппа, но оказывается не всегда эффективной.



Например, прошлогодняя вакцина сократила риск заболеть гриппом среди взрослых моложе 65 лет на 40%, но ее воздействие на более пожилых людей оказалось крайне незначительным, хотя вакцина была модифицирована под конкретный штамм гриппа, который распространялся зимой 2016 года.



Известно, что с возрастом иммунная система человека работает всё менее эффективно, а организм пожилого человека реагирует на вакцину не так, как у молодых людей.



Профессор Сара Гилберт и ее коллеги предлагают для испытаний разработанную ими вакцину нового типа.



Клинические испытания станут первыми в мире, которые проводятся на таком большом числе испытуемых, как отмечается в заявлении Национального института медицинских исследований, поддержавшего этот проект.



Испытания будут проводиться на пациентах в возрасте 65 лет и старше, живущих в окрестностях Оксфорда.



Половина из 500 добровольцев получат обычную сезонную вакцину и укол плацебо, то есть нейтрального материала; другая половина получат обычную сезонную вакцину и новую экспериментальную вакцину.



Вирус гриппа внешне напоминает мяч, покрытый торчащими булавками. Существующие вакцины заставляют организм вырабатывать антитела, которые распознают и атакуют белковые молекулы на поверхности вируса, или как раз эти булавки.



Проблема состоит в том, что вирус постоянно мутирует, то есть изменяет свою молекулярную структуру, и поэтому вакцину приходится создавать заново каждый год.



Экспериментальная вакцина стимулирует выработку организмом антител иного типа — Т-клеток, которые атакуют внутреннюю часть вируса, остающуюся неизменной во всех штаммах гриппа.



Она должна воздействовать на разные штаммы гриппа и не будет заново создаваться ежегодно, как это происходит сейчас с вакцинами против гриппа, которые используется в национальной системе здравоохранения Великобритании.



"Мы рассчитываем, что новая вакцина будет действовать дольше одного года, но для проверки этого нужны дальнейшие клинические испытания", — сообщила Би-би-си профессор Гилберт, одна из основательниц компании Vaccitech, связанной с Институтом Дженнера в Оксфорде, который участвует в финансировании исследований



"Возможно, в будущем прививки против гриппа будут делать реже, чем сейчас — не раз в год, а раз в пять лет, скажем. Но мы должны сначала убедиться в том, что эта вакцина действительно обеспечивает защиту в течение первого сезона гриппа после вакцинации", — утверждает профессор Гилберт.



По ее словам, нынешние клинические испытания займут два года. Если дальнейшие исследования дадут положительный результат, вакцина получит лицензию на практическое использование.



Британская национальная служба здравоохранения готовится к тяжелому сезону гриппа наступающей зимой, вслед серьезными эпидемиями в Австралии и Новой Зеландии.



Грипп быстро распространяется воздушно-капельным путем, причем люди со слабыми симптомами или вообще без них могут быть носителями и распространителями этой опасной инфекции.