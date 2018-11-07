В Британии арестовали иностранку, потратившую в универмаге 16 млн фунтов



Би-би-си отмечает, что Гаджиева стала первым человеком, которого Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло в рамках закона "О криминальных финансах" (unexplained wealth orders, UWO). Внимание также привлекла ее недвижимость в Лондоне стоимостью £15 млн.

По данным Вестминстерского магистратского суда Лондона, Гаджиева была арестована еще на прошлой неделе, сотрудники полиции Лондона действовали по запросу властей Азербайджана. У нее были конфискованы ювелирные изделия стоимостью более £400 тыс. Ранее власти страны заморозили активы Гаджиевой.

Британские правоохранительные органы отказались ее выпустить под залог, апелляция на это решение будет рассматриваться в четверг в Высоком суде.

Джахангир Гаджиев — экс-глава Межбанка Азербайджана. В 2016 году суд в Баку приговорил его к 15 годам лишения свободы за финансовые махинации. По данным следствия, Гаджиев в сговоре с сообщниками создал и возглавил организованную преступную группу. Замира Гаджиева в рамках дела была арестована заочно, ее объявили в международный розыск.