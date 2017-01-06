По меньшей мере 33 заключенных обнаружены мертвыми в тюрьме в Бразилии, при этом данные о причинах случившегося разнятся: Reuters со ссылкой на представителей властей штата Рорайма, где произошло ЧП, передает, что убиты участники нового тюремного бунта; ТАСС со ссылкой на заявления властей пишет о неясности причин произошедшего, а интернет-портал Uol.com сообщает, что погибшие стали жертвами противостояния двух соперничающих группировок наркомафии — "Красного командования" и "Первого командования столицы". По данным издания, власти страны отрицают, что имели место бунт или побег.

Портал также сообщает, что в настоящее время в пенитенциарном учреждении содержатся 1475 преступников, хотя оно рассчитано на 750 человек. СМИ отмечают, что ЧП случилось всего через пять дней после убийства 60 заключенных в результате резни в худшей тюрьме соседнего штата. Тогда заключенные устроили перестрелку с полицией и взяли 12 тюремщиков в заложники. Они пустили в ход пистолеты, дробовик, а также импровизированное оружие.

"Министерство юстиции и гражданских вопросов (региона) сообщает, что сегодня утром, 6 января, в "Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо" было зарегистрировано 33 смерти. Ситуация находится под контролем, а бойцы Батальона специальных операций (элитного подразделения военной полиции Бразилии) присутствуют на территории данной тюрьмы", — цитирует ТАСС заявление правительства штата Рорайма.

В октябре в результате противостояния группировок "Красного командования" и "Первого командования столицы" в той же тюрьме погибло 10 человек, отмечает издание Correio24horas.com.

В августе 2014 года в тюрьме на юге Бразилии произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили в заложники сотрудников службы охраны и других заключенных, арестованных за изнасилования, выгнали их на крышу одного из тюремных корпусов связанными, жестоко избили, а затем сбросили вниз; несколько человек были обезглавлены.

В тюрьме "Карандиру" в штате Сан-Паулу в 1992 году произошло крупнейшее в новейшей истории Бразилии восстание, когда во время штурма полиция убила более 100 мятежников, а одно из самых массовых восстаний — в 2001 году, когда заключенные взбунтовались сразу в 24 тюрьмах того же штата.