В Рио-де-Жанейро правоохранительные органы Бразилии обнаружили автомобиль, который ранее взял напрокат пропавший без вести посол Греции в этой стране. Об этом сообщает телеканал Globo.

Автомобиль сильно обгорел. В нем был найден труп. Установить личность погибшего мужчины предстоит экспертизе. По версии полиции, погибший — 59-летний посол Кириакос Амиридис, об исчезновении которого два дня назад сообщила его жена. В последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря.

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Похищение считают наименее вероятным, так как никто не связывался с семьей Амиридиса для получения выкупа.

Кириакос Амиридис с января возглавлял греческое дипломатическое представительство, расположенное в столице Бразилии Бразилиа. В Рио-де-Жанейро он приехал на рождественские и новогодние каникулы. С 2001 по 2004 годы дипломат был генеральным консулом Греции в Рио.