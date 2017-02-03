В боях возле Авдеевки погиб доброволец из РФ, сообщили ополченцы

В боях в районе донецкого города Авдеевка погиб доброволец из России, уроженец Мурманска Алексей Четвергов (позывной "Четверг"). Об этом сообщили его сослуживцы в соцсети "ВКонтакте".

По их словам, россиянин погиб 30 января. "На авдеевской промзоне был прорыв, и надо было забрать раненых на "Алмазе-1" (по данным РИА "Новости", один из опорных пунктов ДНР в окрестностях Авдеевки), они пошли туда. Геройски погиб, они ходили два раза раненых вытаскивали, пошли третий раз и "стопятьдесятвторая" взорвалась между ними. Один сильно раненый, а командир и "Четверг" погибли на месте", — приводит слова сослуживца россиянина информагентство "СеверПост".

Агентство отмечает, что Четвергову было 27 лет. Он уехал воевать в Донбасс еще в 2015 году. Сначала служил в батальоне "Восток", с 2016 года — в снайперском взводе. Был награжден двумя медалями "Защитник Новороссии" и "За боевые заслуги". По словам его друзей, он не был кадровым военным, просто "был патриотически воспитан и ехал на Донбасс защищать своих соотечественников".

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У мурманчанина осталась мать, которая живет в городе Полярный. Хоронить добровольца будут в Мурманске ориентировочно в воскресенье, 5 января.

Перед новым годом в Мурманске простились с еще одним добровольцем, погибшим в Донбассе, Виталием Ждановым. Он умер в госпитале Донецка от ранения в легкое.

Напомним, на минувшей неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе сильно обострилась. Украинская сторона сообщает, что пророссийские вооруженные формирования ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки с воскресенья, 29 января. В ДНР утверждают, что это украинские военные пытались прорвать позиции ополчения. Обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, есть убитые и раненые среди мирного населения.

МИД Украины обвинил в обострении ситуации в Донбассе Россию. Украинская сторона потребовала от РФ "прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня". Ведомство также обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль.

В свою очередь, президент России Владимир Путин обвинил в обострении конфликта в Донбассе власти Украины. По его словам, эскалация ситуации обусловлена желанием Киева добиться финансовой поддержки от западных стран. "Украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии", — высказал свое предположение российский лидер.

Отметим, что СМИ ранее неоднократно сообщали о гибели в Донбассе граждан РФ. Осенью прошлого года сообщалось, что в Союзе добровольцев Донбасса состоят уже около 10 тысяч человек.

При этом пресса писала о присутствии на Украине и кадровых российских военных, в частности из 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии, которые якобы участвовали в боевых действиях. Сообщалось, что некоторые десантники во время боев погибли.

Также сообщалось о странных смертях российских военных из разных частей. Более того, утверждалось, что российские войска используют на Донбассе мобильные крематории, в которых якобы тайно сжигают тела погибших на востоке Украины российских военнослужащих.

Российские власти неоднократно утверждали, что на Украине нет действующих военнослужащих ВС РФ, как об этом заявляли в Киеве и на Западе, а есть только добровольцы, которые отправляются на Донбасс по зову сердца, не получают за это денег и которых нельзя называть наемниками. По словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, "реально воспрепятствовать" этим гражданам "невозможно", но "мы к этому никого не призываем и не поощряем этого".

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за 2,5 года насчитала более двух десятков машин с надписью "груз 200", которые вывозили с востока Украины в Россию тела погибших. Как заявил в начале ноября 2016 года представитель США при ОБСЕ Даниэль Байер, это были тела российских военных.