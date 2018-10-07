07.10.2018, 20:45

В Болгарии жестоко убили 30-летнюю журналистку-расследовательницу: известны детали

 (24)
rus.delfi.ee
EST
В Болгарии жестоко убили 30-летнюю журналистку-расследовательницу: известны детали
Foto: Twitter @southafrican

В болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Журналистка расследовала финансируемые ЕС проекты стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на болгарский телеканал NOVA TV.

Местные криминалисты утверждают, что не помнят столь жестокого убийства в Русе. Сообщается, что смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения.

Заместитель главы местной полиции Илиан Енчев сообщил, что тело 30-летней женщины нашел местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. Вещи убитой журналистки были за несколько метров от тела, ее припаркованный автомобиль тоже стоял неподалеку. Правоохранители рассматривают несколько версий преступления, одна из них — профессиональная деятельность журналистки.

”Работа не останавливается ни на мгновение. У нас достаточно специалистов. Скоро сможем предоставить больше информации о личности убийцы”, — сообщил районный прокурор Русе Георгий Георгиев.

Издание "Европейская правда" отмечает, что последним расследованием Виктории Мариновой стал так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств из фондов Европейского союза.

К мошенничествам может иметь отношение высшее руководство государства, включая премьера Бойко Борисова. Также в расследовании фигурирует имя главы болгарской "дочки "Лукойла" Валентина Златева. В частности, журналистка расследовала финансируемые ЕС проекты строительства объектов инфраструктуры, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.

Региональный канал TVN, где работала Маринова, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал этот скандал. Результаты планировалось передать в Управление ЕС по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF). Расследование велось в рамках финансируемого Евросоюзом проекта журналистских расследований по махинациям со средствами ЕС в Болгарии и Румынии.

К слову, за год это уже третье убийство журналистов-расследователей. В октябре прошлого года на Мальте взорвали автомобиль журналистки Дафны Каруани Галиции, которая была автором расследований о коррупции в рамках проекта Panama Papers. В конце февраля 2018 года возле Братиславы в одном из домов были найдены тела известного словацкого журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

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