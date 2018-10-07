В Болгарии жестоко убили 30-летнюю журналистку-расследовательницу: известны детали

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на болгарский телеканал NOVA TV.

Местные криминалисты утверждают, что не помнят столь жестокого убийства в Русе. Сообщается, что смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения.

Заместитель главы местной полиции Илиан Енчев сообщил, что тело 30-летней женщины нашел местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. Вещи убитой журналистки были за несколько метров от тела, ее припаркованный автомобиль тоже стоял неподалеку. Правоохранители рассматривают несколько версий преступления, одна из них — профессиональная деятельность журналистки.

”Работа не останавливается ни на мгновение. У нас достаточно специалистов. Скоро сможем предоставить больше информации о личности убийцы”, — сообщил районный прокурор Русе Георгий Георгиев.

Издание "Европейская правда" отмечает, что последним расследованием Виктории Мариновой стал так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств из фондов Европейского союза.

К мошенничествам может иметь отношение высшее руководство государства, включая премьера Бойко Борисова. Также в расследовании фигурирует имя главы болгарской "дочки "Лукойла" Валентина Златева. В частности, журналистка расследовала финансируемые ЕС проекты строительства объектов инфраструктуры, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.