В болезни Табакова обвинили стоматологов

Тяжелое состояние народного артиста СССР Олега Табакова стало следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает ”Комсомольская правда”.

По информации издания, серьезный воспалительный процесс был спровоцирован установленными актеру зубными имплантами. Врачи клиники, где лечатся многие театральные деятели, не обратили на возникшие осложнения должного внимания. В результате у Табакова развился сепсис, передает Lenta.ru.

Ранее в декабре сообщалось, что Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому. Отмечалось, что актер практически никого не узнавал. В состояние медикаментозной седации его ввели для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

82-летнего актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как ”Война и мир”, ”Семнадцать мгновений весны”, ”Двенадцать стульев”, ”Д'Артаньян и три мушкетера”, ”Несколько дней из жизни Обломова”, ”Москва слезам не верит” и ”Человек с бульвара Капуцинов”.