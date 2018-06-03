03.06.2018, 18:49

В Берлинском соборе произошла стрельба: место происшествия оцеплено

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Lenta.ru
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В Берлинском соборе произошла стрельба: место происшествия оцеплено
Paul Zinken /DPA/AFP Photo /Scanpix

Полицейский открыл стрельбу в Берлинском соборе, сообщает Berliner Morgenpost.

Согласно данным пресс-службы полиции, сотрудник стрелял в человека. По неподтвержденным данным, сам стрелок также был ранен.

По данным Bild, в Берлинском соборе пострадали минимум два человека. Официальный представитель полиции Винфрид Венцель сообщил изданию, что полицейский ранил человека из табельного оружия. При этом агентство dpa уточняет, что был ранен также сотрудник полиции.

Tagesspiegel пишет, что полицию вызвали в собор сами работники примерно в 16:00 по местному времени (17:00 мск) из-за беспорядков. Прибывший на место сотрудник правопорядка был вынужден стрелять в дебошира. Сам полицейский также был ранен. Издание подчеркивает, что об угрозе теракта речь не идет. В данный момент собор оцеплен, внутрь пускают только сотрудников.



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