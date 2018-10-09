В Берлине состоялось первое после войны посвящение в раввины

В Берлине во вторник, 9 октября, впервые после Второй мировой войны состоялось посвящение в ортодоксальные раввины. Ученое звание присвоено трем выпускников раввинской семинарии в Берлине. На церемонии ординации (посвящения) в синагоге на Рикештрассе в районе Пренцлауэрберг присутствовали бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller), министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), вице-председатель бундестага Петра Пау (Petra Pau), глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) и глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер (Ronald Lauder).

Хайко Мас назвал "незаслуженным подарком" то, что в городе, где во времена национал-социализма планировались депортации евреев в лагеря смерти, сегодня снова находится самая большая еврейская община Германии. "Это аванс доверия нашему правовому государству и нашей демократии", — заявил министр.

Глава Центрального совета евреев в Германии в свою очередь призвал жителей Германии активно противостоять антисемитизму, который "снова распространяется в стране с устрашающей скоростью". В Германии свобода религии, личная свобода каждого являются основополагающими правами, напомнил Шустер. Бургомистр Берлина Мюллер отметил, что борьба с антисемитизмом будет успешной только в том случае, если будет вестись последовательно и на всех уровнях. "Мы не должны терять мужество и отступать от своей цели, даже перед лицом неудач", — заключил политик.

Первая после Холокоста ординация раввинов в ФРГ