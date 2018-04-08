В Берлине предотвращено нападение на участников и зрителей полумарафона

Задержанный в Берлине преступник намеревался устроить теракт на полумарафоне. По данным издания Die Welt, подозреваемый планировал напасть на зрителей и участников с ножом.

В Берлине в воскресенье, 8 апреля, предотвращено нападение на участников и зрителей традиционного полумарафона. Спецслужбами были задержаны суммарно 6 человека, среди них и главный подозреваемый. Об этом сообщила в своем Twitter полиция Берлина.

По информации газеты Die Welt, злоумышленник намеревался с двумя острозаточенными ножами напасть на спортсменов и зрителей. Издание также сообщает, что главный задержанный относится к окружению Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине 19 декабря 2016 года, который был застрелен через 4 дня после преступления. По данным спецслужб, задержанный в Берлине подозреваемый намеревался таким образом отомстить за смерть Амри. При этом подчеркивается, что "конкретной опасности" не было, поскольку потенциальный террорист уже долгое время находился под наблюдением спецслужб. Указывается и на отсутствие связи между задержаниями и терактом в Мюнстере, произошедшим накануне, 7 апреля.