В Берлине мужчина на автомобиле с канистрами бензина протаранил офис социал-демократов

Мужчина въехал на автомобиле в штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

Об этом сообщает в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на агентство DPA.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, однако полиция сообщила о нем только в понедельник. Мужчина в возрасте 58 лет, который был за рулем автомобиля, сообщил задержавшим его сотрудникам полиции, что хотел совершить самоубийство.

Сейчас виновник инцидента находится в больнице с незначительными травмами. Полиция проводит расследование по подозрению в попытке поджога, так как внутри машины находилось несколько канистр с бензином и бутылок с жидкостью для розжига. После аварии автомобиль загорелся, но был потушен.

СДПГ с 2013 по 2017 год входила в правительство "большой коалиции" вместе с христианскими демократами Ангелы Меркель. На сентябрьских выборах партия получила наихудший результат в послевоенной истории, после чего лидеры социал-демократов исключили возможность новой коалиции с Меркель.

Однако канцлер Меркель до сих пор не смогла сколотить новую правящую коалицию, и недавно СДПГ решила все же вступить с ней в переговоры о возможности формирования нового правительства.