25.12.2017, 14:20

В Берлине мужчина на автомобиле с канистрами бензина протаранил офис социал-демократов


Интерфакс
EST
Õhtu Berliinis 24 tundi peale õnnetust
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Мужчина въехал на автомобиле в штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

Об этом сообщает в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на агентство DPA.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, однако полиция сообщила о нем только в понедельник. Мужчина в возрасте 58 лет, который был за рулем автомобиля, сообщил задержавшим его сотрудникам полиции, что хотел совершить самоубийство.

Сейчас виновник инцидента находится в больнице с незначительными травмами. Полиция проводит расследование по подозрению в попытке поджога, так как внутри машины находилось несколько канистр с бензином и бутылок с жидкостью для розжига. После аварии автомобиль загорелся, но был потушен.

СДПГ с 2013 по 2017 год входила в правительство "большой коалиции" вместе с христианскими демократами Ангелы Меркель. На сентябрьских выборах партия получила наихудший результат в послевоенной истории, после чего лидеры социал-демократов исключили возможность новой коалиции с Меркель.

Однако канцлер Меркель до сих пор не смогла сколотить новую правящую коалицию, и недавно СДПГ решила все же вступить с ней в переговоры о возможности формирования нового правительства.

Читайте также:
73 000€
Tallinn, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
116 900€
Tallinn, Квартира
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
455€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
139 000€
Tallinn, Квартира
499 000€
Viimsi vald, Дом
От хозяина!
199 000€
Tallinn, Часть дома
185 000€
Tallinn, Квартира
188 000€
Viljandi, Коммерческий
105 000€
Tartu vald, Земля
133 000€
Ülenurme vald, Дом
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии