26.03.2017, 17:42

В Берлине автомобиль врезался в толпу велосипедистов во время гонки


rus.DELFI.lv
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Balti Keti velotuur 2015 esimene päev
JalgratasFoto: Hendrik Osula

Авария произошла около полудня в Берлине, в районе Ванзе, где проходила весенняя велогонка, пишет латвийский Delfi.


Как сообщила газета Berliner Morgenpost, автомобиль врезался в группу велосипедистов. В результате несчастного случая, как квалифицировали его местные полицейские, пострадали не менее четырех человек, в том числе велосипедисты и один из судей.

На месте находятся четыре кареты скорой помощи.

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