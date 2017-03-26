В Берлине автомобиль врезался в толпу велосипедистов во время гонки

Авария произошла около полудня в Берлине, в районе Ванзе, где проходила весенняя велогонка, пишет латвийский Delfi.



Как сообщила газета Berliner Morgenpost, автомобиль врезался в группу велосипедистов. В результате несчастного случая, как квалифицировали его местные полицейские, пострадали не менее четырех человек, в том числе велосипедисты и один из судей.

На месте находятся четыре кареты скорой помощи.