В Белоруссии задержан российский священник. Его обвиняют в сутенерстве

В Белоруссии задержан священнослужитель из Ленинградской области, подозреваемый в попытке вывезти белорусских женщин в Россию для занятия проституцией. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.



По сообщению Следственного комитета Белоруссии, задержанный священник, имя которого не называется, допрошен, и следователи намерены ходатайствовать о заключении его под стражу.



"Установлено, что житель Ленинградской области, 1978 г.р., находясь на территории г. Витебска, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в г. Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц г. Витебска. Довести свой умысел до конца он не смог, так как 3 августа после 17 часов был задержан сотрудниками органов внутренних дел", — говорится в официальном сообщении СК.



Уточняется, что подозреваемый вместе с 20-летней и 30-летней женщинами был задержан в районе витебского автовокзала, когда собирался сесть в автобус, направляющийся в Санкт-Петербург.



В сообщении ведомства также отмечено: "Со слов самого задержанного, он является священнослужителем в одном из храмов Ленинградской области".

Через несколько часов после публикации этой информации на официальном сайте СК в управлении внутренних дел Витебского облисполкома белорусскому агентству БелаПАН сообщили, что женщины, задержанные со священником, ранее проституцией не занимались.



Первый канал белорусского телевидения в понедельник вечером, однако, назвал женщин "путанами" и сообщил, что спутницы священника знали, зачем едут в Петербург.



Белорусское телевидение продемонстрировало кадры оперативной съемки: плотноватый мужчина с бородой, но в гражданской одежде разговаривает с двумя женщинами; одна из них курит, дымя собеседнику в лицо. Затем крепкие парни в штатском заламывают мужчине руки, опрокидывая на асфальт.



Облава в борделе?



О задержании священнослужителя — но якобы при совершенно других обстоятельствах — в минувшую субботу сообщил новостной портал Ленинградской области 47news.ru.



Портал опубликовал фото священника и рассказал, что "сдала" батюшку матушка: жене тот якобы сказал, что едет по российским монастырям, но перестал выходить на связь. Обеспокоенная женщина обратилась в полицию.



Портал 47news.ru сообщил, что священник был задержан в белорусском Витебске при штурме правоохранителями притона с проститутками.



Информация об обстоятельствах задержания священнослужителя вызвала бурную реакцию в соцсетях от людей, называющих себя прихожанами и друзьями задержанного. Они утверждают, что ленинградский священник — бессребреник, чистый и честный человек.



"Да и так ясно, что эта провокация какая-то. Начиная от вранья, что его задержали в притоне.

Закачивая, что он кого-то лично хотел вывезти для занятия проституцией. Только кому вся эта провокация и чернуха нужна — вот это вопрос", — говорит Светлана Малышкина.



"[…] Еще вчера он отбивался от ОМОНовцев при штурме притона, сегодня уже помогает хворым проституткам выехать на лечение в Питер", — замечает некто под ником Повелитель Психов.



"Муть какая-то! Святой отец помогал девушкам сбежать в Россию? А чего помогать-то? Вот она, Россия, пару десятков км от Витебска… Садись на попутку, и через час будешь за границей. […] А потом дамы уже, оказывается, вовсе не проститутки. Тогда зачем им помогать сбегать в Россию? Кто-то совсем заврался", — отмечает mamalons.



Больше, однако, в белорусском сегменте интернета отзывов для церкви крайне нелицеприятных.



Кто судить будет?



Русская православная церковь уже сообщила, что на время следствия задержанный священник отстраняется от служения.



"В случае, если предъявляемые обвинения, несмотря на их совершенно беспрецедентный характер, подтвердятся, мы бы исходили из того, что наиболее предпочтительным для нас была бы выдача данного священнослужителя в Россию для его уголовного преследования уже здесь", — заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.



Белорусские следователи, однако, подчеркивают: преступление, совершенное на территории Белоруссии, будет расследоваться и квалифицироваться по законам этой страны.



Следственный комитет Белоруссии сообщил, что имеет "материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска", устанавливает обстоятельства преступления и запросил у российских коллег информацию о личности задержанного священнослужителя.