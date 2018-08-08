08.08.2018, 13:35

В Белоруссии указом президента легализовано онлайн-казино


NEWSru.com
EST
Aljaksandr Lukašenka
Aljaksandr LukašenkaFoto: Sergei Gunejev, Sputnik

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий организацию и содержание онлайн-казино. Об этом сообщил официальный сайт главы республики.

"Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино)", — отметили в президентской пресс-службе.

В ведомстве проинформировали, что указом установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия. В частности, осуществление деятельности онлайн-казино возможно только на основании специального разрешения (лицензии), при наличии гарантийного депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в сети интернет.

Кроме того, указ обязывает предоставление налоговым органам удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и подключение такого заведения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса; проведение идентификации физических лиц — посетителей виртуальных игорных заведений.

Кроме того, в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года, передает ТАСС.

Введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.

"Указ позволитминимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа граждан, находящихся в республике, к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет", — говорится в сообщении.

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