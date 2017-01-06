Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области матушка Василисса найдена убитой. Об этом ТАСС сообщил председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин.

"К великому сожалению, это правда. Погибла настоятельница Свято-Ксениевского монастыря", — подтвердил официальный представитель экзархата. Протоиерей пояснил, что никакой дополнительной информацией он не обладает. "Сейчас проводится следствие", — сказал он.

В правоохранительных органах Белоруссии подтвердили факт убийства настоятельницы монастыря.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали подозреваемую в убийстве, сообщила ТАСС официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Минской области Татьяна Белоног. В отношении женщины назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По словам Белоног, следствие "всесторонне разбирается в обстоятельствах происшествия, которое случилось на территории монастыря". "С участниками трагического события работают следователи, руководством областного управления ход выяснения обстоятельств по данному факту взят на контроль", — сказала она.

В убийстве матушки Василиссы подозревается 29-летняя гражданка Казахстана, сообщает сайт Борисовской епархии Белорусской православной церкви.

"Предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем. В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка", — говорится в сообщении.

По данным белорусской прессы, игуменья Василисса приехала в Белоруссию из Украины. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета стала игуменьей Свято-Ксениевского монастыря в деревне Барань Борисовского района.