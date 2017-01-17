Европейский союз выделит Белоруссии финансовую помощь на создание центров временного содержания для нелегальных мигрантов.

На реализацию проекта международной технической помощи ”Содействие Белоруссии в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов”, сообщило МВД республики, Еврокомиссия выделила семь миллионов евро, пишет "Медуза".

В настоящий момент, указывается в сообщении, у МВД и Госпогранкомитета Белоруссии нет специализированных помещений для содержания и работы с иностранцами, задержанными на границе. Их вынуждены размещать в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и погранслужбы.

Помимо создания центров временного содержания, отметили в МВД, выделяемые Евросоюзом средства также предназначены для ”содействия добровольному возвращению иностранцев из Белоруссии в государства, гражданами которых они являются”.

МИД Белоруссии, сообщает РИА Новости, ранее заявлял, что на территории республики планируется создать центр по временному размещению мигрантов, рассчитанный на 30-50 мест.

”Одним из направлений работы будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут”, — подчеркнули в МВД.

Госпогранкомитет Белоруссии за последние несколько лет неоднократно сообщал о многочисленных попытках граждан других стран, включая Россию, незаконно перебраться через границу страны в ЕС.