В Белоруссии решили не пускать людей с паспортами ДНР и ЛНР

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что въезд в Белоруссию по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР в настоящее время невозможен, сообщает gazeta.ru со ссылкой на ”БелТА”.

По его словам, пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право, что закреплено в международных и двусторонних договорах.

”Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не сможем”, — добавил Бычковский.

Представитель добавил, что при выявлении таких лиц на выезде, пограничники будут привлекать их к ответственности согласно законодательству.

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России паспортов ДНР и ЛНР.

В 1995 году граница между Россией и Белоруссией была фактически ликвидирована. Граждане двух стран почти свободно могут перемещаться по России и Белоруссии, используя паспорт своего государства.