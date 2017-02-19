В Белоруссии прошли массовые протесты против ”декрета о тунеядстве”

В нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против декрета президента Белоруссии ”О предупреждении социального иждивенчества”, также известном как ”декрет о тунеядстве”. Об этом сообщает в воскресенье, 19 февраля, Интерфакс.

Самая крупная акция состоялась в Гомеле, в ней приняли участие от одной до трех тысяч человек. По несколько сотен человек собрались также в Могилеве, Бресте и Витебске.

В митингах принимали участие как семьи с детьми, так и пенсионеры и молодежь. Оппозиционной атрибутики у собравшихся почти не было, но многие приносили с собой плакаты ”Я не тунеядец”.

17 февраля аналогичный митинг прошел в столице Белоруссии Минске. В нем приняли участие местные оппозиционные политики. Активисты требовали отмены декрета, снижения цен на коммунальные услуги и возвращения честных выборов, пишет агентство.

12 февраля стало известно, что ”тунеядский” сбор на финансирование государственных расходов оплатили около 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, которым были направлены извещения. Собрано было около 14 миллионов белорусских рублей, что равняется примерно 431 миллиону российских.

Декрет был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно нему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.