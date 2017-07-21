В Белоруссии два "черных риелтора" приговорены к смертной казни

В Белоруссии Могилевский областной суд вынес приговор банде четырех "черных риелторов", от действий которых погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Республики Беларусь.

"Убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015 противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

Два фигуранта дела — Игорь Гершанков и Семен Бережной — приговорены к смертной казни путем расстрела. Еще двое из баны "черных риелторов" — Татьяна Гершанкова и Борис Колесников — получили тюремные сроки, соответственно, 24 года и 22 года заключения.

В заключении суда сказано, что "для всех шести эпизодов жестоких убийств характерны общие этапы. Первый этап заранее спланированного преступления заключался в выборе жертвы. В качестве своих жертв обвиняемые выбирали одиноких лиц из числа неработающих, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих задолженности по оплате коммунальных и других услуг за пользование жильем и не имеющих средств для их оплаты".

"После знакомства обвиняемые разыгрывали перед потенциальной жертвой спектакль с привлечением якобы судебного исполнителя (в этой роли был Бережной), который угрожал выселением. А обвиняемые Гершанковы, представляясь молодой супружеской парой, нуждающейся в жилье, предлагали решить все проблемы, склоняли жертву продать жилье с приобретением жилья меньшей площади на выгодных условиях. При этом демонстрировали доброжелательность, погашали задолженность по оплате коммунальных платежей, оплачивали расходы по приватизации жилья, давали деньги на продукты питания и спиртное, обещали помочь с приобретением нового жилья и трудоустроиться.

Затем, обвиняемые вдруг уведомляли свою жертву — владельца квартиры — об отказе в приобретении жилья, но при этом обещая помощь в ее реализации, а также в трудоустройстве, предупредив, однако, о необходимости возврата денег, уплаченных в счет задолженности по коммунальным платежам, вынуждая таким образом жертву продать свое жилье в срочном порядке. Тут же жертве в качестве предлагаемого жилья показывалась заранее арендованная на сутки квартира — так было проще вызвать решимость продать свое жилье.

Перед заключением сделки, обвиняемые организовывали фиктивную регистрацию потерпевших в населенном пункте Минского района, что заведомо затрудняло потом их поиск после исчезновения. Затем обвиняемые организовывали заключение сделки с продажей квартиры, особо контролируя передачу наличных денег.

Непосредственно перед заключением сделки, обвиняемые определяли место будущего захоронения жертвы на одном из сельских кладбищ Могилевского района и области, подыскивали копателей могил, приобретали похоронную атрибутику.

Перед хищением имущества и убийством члены организованной группы вводили потерпевших в состояние глубоко сна, подмешивая в спиртные напитки клофелин. Затем жертву жестоко убивали — душили, надевали на голову полиэтиленовый пакет, обматывали скотчем и отвозили для захоронения в заранее выкопанных могилах.

На всех этапах своей преступной деятельности для сведения риска разоблачения к минимуму обвиняемые разработали ряд конспиративных мер: представлялись вымышленными именами, использовали парики, очки, использовали сим-карты, оформленные на потерпевших или подставных лиц, передвигались на автомобилях с частично закрытыми номерами или вовсе без номеров. После убийств уничтожали личные документы жертв", — отмечают в суде.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь через Могилевский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.