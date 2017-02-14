14.02.2017, 21:55

В Белом доме заявили, что Трамп надеется на возврат Крыма Украине

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rus.delfi.ee
EST
Sean Spicer
Sean SpicerFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия "вернет Крым" Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым", — цитирует Спайсера РИА Новости.

При этом, по его словам, американский президент, "в отличие от предыдущей администрации", хочет поладить с Россией, "чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми сталкиваемся, включая "Исламское государство".

Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной,

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