В Белом доме назвали условия снятия санкций с России

В администрации президента США Дональда Трампа назвали условия, при которых будут отменены санкции против России. "Санкции останутся в силе, пока Россия не выполнит полностью своих обязательств для прекращения кризиса на Украине", — сказала первый заместитель пресс-секретаря Сара Хакаби-Сандерс.

По ее словам, которые приводит Reuters, введенные санкции являются лучшим инструментом для того, чтобы добиться от России своих обязательств. Заявление о санкциях она сделала после принятия сенатом нового закона о санкциях против России. В связи с этим она сказала, что в Белом доме изучают принятый документ.

За принятие закона проголосовало подавляющее большинство сенаторов. Только двое членов сената высказались против. Вскоре документ будет рассматриваться нижней палатой конгресса, а в случае его одобрения поступит на подпись президенту Трампу. Закон предполагает ужесточние уже существующих мер против России.

Американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней. Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора.

Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней. В документе также описывается новое положение, по которому президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без согласия конгресса.

Между тем сенат вывел NASA из-под действия закона. Поправка была принята подавляющим числом голосов. Один из авторов поправки, сенатор от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер, заявил, что в случае принятия законопроекта без предложенной им поправки "мы потеряем огромную часть наших возможностей по доступу в космос".

"Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса", — сказал Гарднер (цитата по "Интерфакс"). Он подчеркнул, что отказ от этой поправки может повлечь за собой прекращение ряда проектов NASA.

Cенатор Джон Маккейн выступил резко против принятия данной поправки. "Это подарок российскому военно-промышленному комплексу", — сказал сенатор. По его словам, "всегда есть законодатели и лоббисты, которые выступают за продолжение и даже углубление нашего сотрудничества по российским ракетным двигателям".

США используют российские двигатели РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе. В связи с введенными в 2014 году санкциями США планируют полностью отказаться от использования ракетных двигателей, однако для этого требуется время.