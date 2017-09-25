В Белом доме назвали абсурдными заявления о том, что США якобы объявили войну КНДР

США не объявляли войну КНДР, подобные высказывания абсурдны. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

"Вовсе нет, мы не объявляли войну Северной Корее. Честно говоря, такие предположения являются абсурдными", — сказала она. По словам Сандерс, США нацелены "на мирную денуклеаризацию" Корейского полуострова, в том числе, посредством "максимального экономического и дипломатического давления" в отношении КНДР.

9 сентября президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны "человеком-ракетой". Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США "еще более неизбежным".

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения республики с объявлением Пхеньяну войны. В понедельник глава МИД КНДР заявил журналистам в Нью-Йорке, что в ответ на "объявление войны" Пхеньян оставляет за собой право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны. Пресс-секретарь Белого дома в свою очередь указала на то, что ни одно государство не имеет права сбивать самолеты, которые находятся в международном воздушном пространстве.