20.08.2017, 19:54

В Бельгии водитель намеренно давил участников вечеринки. Полиция: это не теракт

 (2)
NEWSru.com
EST
В Бельгии водитель намеренно давил участников вечеринки. Полиция: это не теракт
Belgia, Brüssel - Autovaba päevFoto: Reisifoto 2017

Водитель автомобиля в Бельгии совершил намеренный наезд на участников вечеринки. Четверо получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, передает РИА "Новости" со ссылкой на Belga.

ЧП произошло на юге страны в коммуне Бертри в Валлонии в ночь на воскресенье. В салоне машины находились три человека, водитель транспортного средства преднамеренно совершил наезд на участников праздника, после чего скрылся с места ЧП, передает ТАСС.

Благодаря тому, что очевидцы преступления оперативно сообщили о произошедшем в полицию, совершившие наезд лица были примерно через час задержаны стражами порядка после погони.

Согласно заявлению представителя прокуратуры, инцидент не квалифицируется как теракт. О мотивах преступников не сообщается.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии