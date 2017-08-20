В Бельгии водитель намеренно давил участников вечеринки. Полиция: это не теракт

Водитель автомобиля в Бельгии совершил намеренный наезд на участников вечеринки. Четверо получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, передает РИА "Новости" со ссылкой на Belga.

ЧП произошло на юге страны в коммуне Бертри в Валлонии в ночь на воскресенье. В салоне машины находились три человека, водитель транспортного средства преднамеренно совершил наезд на участников праздника, после чего скрылся с места ЧП, передает ТАСС.

Благодаря тому, что очевидцы преступления оперативно сообщили о произошедшем в полицию, совершившие наезд лица были примерно через час задержаны стражами порядка после погони.

Согласно заявлению представителя прокуратуры, инцидент не квалифицируется как теракт. О мотивах преступников не сообщается.