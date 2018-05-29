29.05.2018, 13:53

В Бельгии преступник застрелил трех человек, в том числе двух полицейских

 (6)
rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 11 pilti
Liege Foto: SOCIAL MEDIA, REUTERS

В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек, двое из которых были офицерами полиции. Об этом сообщают местные телекомпании RTBF и RTL.

Прокуратура подтвердила смерть двух полицейских, пишет AFP. Третий убитый, по данным бельгийских СМИ, был пассажиром проезжавшего мимо автомобиля. Еще два офицера полиции, по информации RTL, получили ранения, передает Meduza.

Нападение произошло около 10:30 утра по местному времени. Преступник застрелил двух полицейских в кафе в центре города, после чего забежал в расположенную неподалеку от кафе школу. По данным RTBF, там он взял в заложницы одну из сотрудниц.

Преступника убили, сообщает RTBF со ссылкой на полицию Льежа. Ученики школы при нападении не пострадали. О состоянии взятой в заложники женщины не сообщается.

Мотивы преступника пока неизвестны; по данным RTBF, полиция не исключает, что нападение было терактом. Как сообщает местная газета La Libre Belgique, перед смертью нападавший кричал ”Аллах акбар”.

В декабре 2011 года в центре Льежа произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и были ранены более 120. Нападавший — местный житель Нордин Амрани, ранее судимый за хранение оружия, — покончил с собой на месте преступления.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию

29.05.2018
В Старом городе Таллинна расположился самый настоящий ”средневековый цех” по изготовлению бумаги — и изготавливают ее там не простым способом, а старинным. Угадайте, из чего? Смотрите наше видео о том, как происходит этот необычный процесс.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
159,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ