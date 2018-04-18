В Башкирии ученик напал на школу с ножом и поджег класс

Учащийся девятого класса напал на учащихся в школе №1 в городе Стерлитамак (Башкирия), сообщили агентству "Интерфакс" в администрации учебного заведения в среду.

17-летний школьник коррекционного класса школы Стерлитамака напал с ножом на учеников и учителя в классе информатики, затем устроил поджог и нанес себе ранение, сообщает в среду СКР.

"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Сам себе нанес ножевое ранение", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула из окна 2-го этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.

Подросток руководствовался личными мотивами, после нападения пытался перерезать себе горло, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, а после ударил себя в шею канцелярским ножом", — сказал собеседник агентства.