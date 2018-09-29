В Барселоне перед годовщиной референдума произошли столкновения

В Барселоне произошли столкновения сторонников независимости Каталонии и правоохранительных органов. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщила местная газета La Vanguardia.

На площади Пласа-де-Каталунья в центре города в преддверии годовщины со дня проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября на демонстрацию собрались порядка шести тыс. человек.

В тот же район стянулись около 1,800 митингующих из группы Jusapol, выступающей на стороне правоохранительных органов и оказывающей поддержку полицейским, которые несли службу во время событий годичной давности.

Для предотвращения беспорядков в ситуацию вмешалась каталонская полиция Mossos d'Esquadra, которая постаралась развести представителей двух противоборствующих лагерей.

Полицейских забросали сухими красками

В результате демонстранты забросали полицейских сухими красками и подручными предметами. Сотрудники правопорядка пустили в ход дубинки и полицейские щиты.

В ходе столкновений пострадали минимум десять человек, еще трое были задержаны.

Во вторник, 11 сентября, массовые демонстрации сторонников независимости Каталонии собрали около одного миллиона человек — почти столько же, сколько и год назад.