01.04.2018, 16:40

В Бангладеш в аварии с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены

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Gazeta.ru
EST
Bangladesh Attack
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, AP

Как минимум восемь человек погибли, еще 26 получили ранения различной степени тяжести в ДТП с автобусом в округе Гопалгандж в Бангладеш, передает портал bdnews24.


По данным издания, водитель автобуса не справился с управлением и опрокинул транспортное средство в кювет на шоссе между городами Дакка и Кхулна.

Сообщается, что шесть человек погибли на месте аварии, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие госпитализированы.

В 2017 году СМИ рассказывали, что в Бангладеш столкнулись два самолета.

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