В Балтийском море произошел пожар на пароме. Пассажиров спасли(34)
В Балтийском море произошел пожар на борту пассажирского парома ”Регина Сивейс” компании DFDS, следовавшего из немецкого Киля в литовскую Клайпеду.
В Балтийском море произошел пожар на борту пассажирского парома ”Регина Сивейс” компании DFDS, следовавшего из немецкого Киля в литовскую Клайпеду.
На борту парома находятся 335 человек — пассажиры и члены экипажа, пишет Meduza.
Пожар, по предварительным данным, возник в машинном отделении судна.
Паром находится в исключительной экономической зоне России, поэтому, сообщает ”Интерфакс”, спасательной операцией руководит Морской спасательно-координационный центр ”Калининград”.
К парому направлены российские и литовские суда, а также вертолет. В DFDS не исключили, что людей с парома придется эвакуировать, при этом подчеркнув, что пострадавших в результате происшествия нет.
Как позднее сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по Калининградской области, пассажиры и часть команды горящего литовского парома в Балтийском море эвакуированы, никто не пострадал, .
Представитель МЧС отметил, что спасатели локализовали возгорание. "В спасательной операции принимают участие два буксира и вертолет Литвы, а также корабли пограничной охраны и Балтийского флота. Также к месту ЧП направлен спасательный вертолет МЧС", — сообщил он.
По его словам, на пароме находились 335 человек, в том числе 37 членов экипажа.
Позднее руководитель Морского спасательно-координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков сообщил "Интерфаксу", что пожар на пароме ликвидирован.
Паром маршрута Клайпеда-Швеция дрейфует на удалении 40 морских миль от мыса Таран. Идет окончательное тушение возгорания, отметили в МЧС.
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