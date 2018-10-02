В Балтийском море произошел пожар на пароме. Пассажиров спасли

На борту парома находятся 335 человек — пассажиры и члены экипажа, пишет Meduza.

Пожар, по предварительным данным, возник в машинном отделении судна.

Паром находится в исключительной экономической зоне России, поэтому, сообщает ”Интерфакс”, спасательной операцией руководит Морской спасательно-координационный центр ”Калининград”.

К парому направлены российские и литовские суда, а также вертолет. В DFDS не исключили, что людей с парома придется эвакуировать, при этом подчеркнув, что пострадавших в результате происшествия нет.

Пассажиров спасли

Как позднее сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по Калининградской области, пассажиры и часть команды горящего литовского парома в Балтийском море эвакуированы, никто не пострадал, .

Представитель МЧС отметил, что спасатели локализовали возгорание. "В спасательной операции принимают участие два буксира и вертолет Литвы, а также корабли пограничной охраны и Балтийского флота. Также к месту ЧП направлен спасательный вертолет МЧС", — сообщил он.

По его словам, на пароме находились 335 человек, в том числе 37 членов экипажа.

Позднее руководитель Морского спасательно-координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков сообщил "Интерфаксу", что пожар на пароме ликвидирован.