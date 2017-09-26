В Баку прошли массовые полицейские облавы на геев

"Я здесь еще не жил нормальной жизнью, у меня ничего нет, кроме больной матери", — говорит один из пострадавших во время рейда мужчина по имени Руфат. Свое настоящее имя он называть прессе отказался — по понятным причинам.

С Би-би-си он общается по телефону. Он плачет и очень напуган: "У меня тоже есть право на жизнь", — говорит он.

"22 сентября постучали в дверь, — вспоминает Руфат. — Мы не открыли, так как знали, что одного из наших друзей уже задержали. В квартире нас было двое. Я посмотрел в глазок и увидел много полицейских и еще одного моего друга в наручниках".

По словам Руфата, когда он открыл дверь, полицейские сразу надели на них наручники, а на просьбы объяснить причину рейда, ответили, что "не обязаны перед ним отчитываться".

Всех задержанных, как рассказывает Руфат, отвезли в отделение полиции и развели в разные комнаты для допроса: "Допрашивали, какой деятельностью занимаетесь. Я честно им сказал, что я артист".

Четыре дня в подвале

В полицейском участке троих задержанных спустили в подвал и вновь развели по разным камерам, где Руфата продержали несколько дней, в какой-то момент потребовав, чтобы он указал на других своих друзей-геев.

"Привели одного моего приятеля, с которым я иногда виделся, — я сделал вид, что его не знаю", — говорит он.

Все это время, по словам Руфата, его мать не знала, где он находится, и думала, что он пропал. Позвонить домой молодому человеку разрешили только перед самым освобождением.

По его словам, одного из друзей освободили сразу, в первый же день, но сам он находился в заключении четыре дня, а еще один из его приятелей до сих пор сидит в том подвале. Руфат рассказывает, что в полиции его избивали, а кроме того, ему известно еще о нескольких десятках подобных задержаний.

"Не одевайтесь как геи"

"Началось все не сейчас, а 10 дней назад, вечером, когда в течение двух-трех часов задержали несколько десятков человек — гомосексуалистов и транссексуалов", — рассказывает ЛГБТ-активист Фарид.

"Ловили в тех местах, где они обычно собираются и встречаются — некоторых просто жестоко били и отпускали, других везли в отделение", — продолжает он.

Также полиция наведалась в ночные клубы, где ловили геев, занимающихся проституцией.

"Но старались в сами клубы не заходить, ловили снаружи", — рассказывает Фарид.

По его словам, это происходило в Насиминском, Бинагадинском и Сабаильском районах азербайджанской столицы.

Как рассказывает Фарид, с задержанных полицейские требовали взятку за освобождение, а также ставили условие, чтобы геи не появлялись в центре города и в местах большого скопления людей. Кроме того, требовали, чтобы те не одевались "таким образом, чтобы была понятна их сексуальная ориентация".

Ориентация как "неуважение к окружающим"

Глава пресс-службы МВД Азербайджана полковник Эхсан Захидов опроверг обвинения о взятках, и заявил что причиной рейда стали многочисленные жалобы жителей города.

"Некоторые медиа и отдельные люди представляют все так, будто полиция преследует сексуальные меньшинства. На самом же деле это не так", — говорит он.

"Тот, кто делает это тайно, скрытно, чья личная жизнь не вызывает ни у кого протеста, — до них полиции нет никакого дела, — говорит Захидов. — Те же, чье поведение демонстративно, становятся причиной для раздражения окружающих, причиной для жалоб, с теми полиция борется".

По словам Захидова, причиной рейда стали подобные жалобы и "неуважение к окружающим" со стороны представителей ЛГБТ. Он также отверг заявления о пытках и заявил, что многие из задержанных представляли собой "угрозу для здоровья окружающих".

По его словам, некоторых представителей ЛГБТ-сообщества полиция отправляла в Республиканский центр по борьбе со СПИДом, где у пятерых был выявлен ВИЧ и сифилис, а еще у одного — только ВИЧ.

Ни азербайджанский Центр по борьбе со СПИДом, ни министерство здравоохранения страны не прокомментировали эту информацию.

Не рутинный рейд

"Мы узнали о произошедшем из СМИ и поначалу решили, что это рутинный рейд против ЛГБТ, какие были раньше, но тут нам в закрытую группу в "Фейсбуке" стали во множестве писать геи — о том, что их или их друзей задерживала в городе полиция", — рассказывает представитель правозащитной организации Minority Azerbaijan Гюльнара Мехтиева.

"Было ясно, что задерживают самых разных людей — как трансгендеров, так и геев, даже тех, кто не связан с секс-услугами, а работают на обычной работе", — продолжает она.

По словам Мехтиевой, из жалоб становится понятно, что людей задерживали около полуночи, отводили в полицейские участки и там штрафовали.

Мехтиева утверждает, что это первый случай преследования представителей ЛГБТ-сообщества Азербайджана подобного масштаба.

"Раньше были случаи, когда у трансгендеров, занимавшихся секс-услугами, возникали проблемы с полицией, но подобный рейд был проведен впервые", — говорит она.

Согласно отчету общественной организации ILGA-Europe [Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, следящей за соблюдением прав этих меньшинств], Азербайджан занимает последнее 49-е место среди европейских стран в рейтинге защищенности сексуальных меньшинств.

По данным организации, в Азербайджане серьезно не хватает убежищ для пострадавших от насилия представителей ЛГБТ, а в обществе распространена негативная риторика в их адрес; в отношении этих людей совершаются преступления, они никак не защищены законом, и даже в семье рассчитывать на поддержку им чаще всего не приходится.