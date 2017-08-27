В Азербайджане закрыто последнее крупное независимое СМИ

В Азербайджане — стране с одним из худших показателей свободы прессы в мире — закрывается последнее крупное независимое СМИ — информагентство Turan. Накануне его руководитель был отправлен за решетку.

Мехмана Алиева арестовали по обвинению в уклонении от налогов в четверг вечером. На следующий день к обвинениям прибавились злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство. Бакинский суд арестовал главу агентства Turan на три месяца.

Алиев отрицает обвинения, а его коллеги и адвокат называют арест "политическим заказом".

Европейский Комитет по защите журналистов (CPJ Europe) призвал Азербайджан "прекратить политически мотивированное преследование Мехмана Алиева и агентства Turan".

"Власти страны систематически злоупотребляют судебной системой, чтобы сажать в тюрьму журналистов и выдавливать независимую прессу", — сказала координатор программ CPJ Europe в Центральной Азии Нина Огнянова.

Алиев говорил на прошлой неделе, что еще в связи с обвинениями власти заморозили счета агентства, и ему грозит закрытие.

В пятницу Turan подтвердил, что прекращает работу: "B подобной ситуации нормальное функционирование агентства становится крайне сложным. Учитывая сложившуюся ситуацию, коллектив Turan вынужден с 1 сентября приостановить свою работу на неопределенное время".

Азербайджан неизменно занимает самые низкие строчки мировых в рейтингах свободы прессы.

В индексе свободы прессы 2017 года "Репортеров без границ" Азербайджан занял 162-е место из 180 стран, в индексе Freedom House из 199 стран — Азербайджан поделил 190-е место с Ираном.

"Turan все последние годы был единственным независимым агентством, а своими действиями правительство открыто дает нам сигнал о том, что оно не потерпит ни одного неподконтрольного издания", — комментирует Хадиджа Исмаилова, журналист-правозащитник, которая сама провела в заключении полтора года.

Бывшую сотрудницу бакинского бюро "Радио Свобода" Хадиджу Исмаилову в 2015 году приговорили к семи с половиной годам заключения. Исмаилову обвинили в клевете, уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении властью. Сама журналистка, как и её коллеги и правозащитники, называли обвинения политически мотивированными.

По данным Центра защиты политзаключенных, в Азербайджане 158 политзаключенных, 10 из них — журналисты и блогеры.

В мае бакинский суд принял решение заблокировать сайты азербайджанской службы "Радио Свобода" и четырех местных СМИ.

В июле прошлого года Национальный совет по телевидению и радио прекратил вещание популярного местного телеканала ANS под предлогом того, что позиция канала шла "вразрез с братским отношением азербайджанского и турецкого народов".

В этом году был арестован Азиз Оруджев, редактор онлайн-ТВ "Канал 13".

Квартиры за счет налогоплательщиков

В то же время в стране существует Фонд государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана, который этим летом раздал журналистом 255 квартир.

Это второй дом, построенный для журналистов за счет налогоплательщиков, и уже начато строительство третьего здания, в котором тоже будет 255 квартир.

Ранее в интервью Би-би-си сам Мехман Алиев называл раздачу квартир способом экономического контроля прессы, так как жилплощадь получают представители проправительственных СМИ.

"С одной стороны, одним журналистам дают дома, — говорил глава агентства Turan. — С другой, ужесточают законы, касающиеся свободы СМИ, а журналистов бросают в тюрьму".

Агентство Turan — старейшее в Азербайджане и первое независимое агентство, основанное в 1990 году группой журналистов, которые отказывались работать в государственных СМИ.

"За прошедшие десятилетия, через школу этого агентства прошли многие известные сейчас журналисты, — говорит Ниджат Меликов, бывший корреспондент закрытой три года назад газеты "Зеркало".

"Мехман всегда отличался принципиальностью, и, как заметил один мой коллега, иногда своим оптимизмом он доводит до бешенства. Он всегда ждет позитивных изменений. Про изменения не знаю, но сегодня он в тюрьме".