В Азербайджане приговорен к заключению оппозиционный журналист

Суд приговорил к шести годам заключения Афгана Мухтарлы, в мае похищенного в Грузии и задержанного азербайджанскими пограничниками.

Балакянский районный суд Азербайджана приговорил ранее похищенного в Грузии журналиста Афгана Мухтарлы к шести годам лишения свободы. В пятницу, 12 января, он был признан виновным в неповиновении представителям властей, контрабанде валюты и незаконном пересечении границы. Прокуратура требовала назначить наказание в виде 8 лет заключения.

Мухтарлы известен материалами о коррупции в армии, а также среди высших чиновников Азербайджана, в том числе семьи президента страны Ильхама Алиева. Опасаясь репрессий, он вместе с семьей в 2015 году приехал в Грузию и намеревался получить статус политического убежища. В мае 2017 года Мухтарлы был похищен неизвестными в Тбилиси. По словам адвоката Эльчина Садыгова, неизвестные надели ему на голову пакет и насильно усадили в машину. Через сутки он был задержан азербайджанскими пограничниками.

Похищение журналиста вызвало в Грузии большой общественный резонанс. В день его исчезновения перед зданием государственной канцелярии в Тбилиси прошла акция, организованная грузинскими журналистам в поддержку азербайджанского коллеги. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы" в связи с исчезновением Афгана Мухтарлы из Тбилиси.

Протест против действий в отношении Мухтарлы также выражала международная правозащитная организация "Репортеры без границ", обвинившая Баку в усилении давления на политических противников. Случай с Афганом Мухтарлы "показывает, что противники президента Алиева отныне не могут чувствовать себя в безопасности и в Грузии", заявил глава немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир.