27.08.2017, 16:48

В австрийских Альпах погибли пятеро альпинистов

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Lenta.ru
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Austria Alpid
фото иллюстративноеFoto: Lisi Niesner, Reuters/Scanpix

При восхождении на гору в австрийской федеральной земле Зальцбург погибли пять альпинистов. Об этом сообщает ORF.

Еще один участник группы получил тяжелые травмы, он госпитализирован.

Инцидент произошел на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. По предварительным данным, причиной стал обрыв страховочной веревки, которой были связаны альпинисты.

В настоящее время спасатели эвакуируют тела погибших, их национальность устанавливается.

22 августа сообщалось, что при восхождении на Эльбрус скончался турист из Москвы. Спасатели спустили тело путешественника вниз и передали представителям правоохранительных органов. Причина смерти москвича пока неизвестна.

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