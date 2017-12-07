В Австралии разрешили однополые браки

Австралия стала 26-й страной, легализовавшей однополые браки, сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald.
В четверг палата представителей австралийского парламента поддержала законопроект о легализации однополых браков. В сенате голосование по этому законопроекту состоялось неделей ранее, там также одобрили законопроект.
Ранее в стране был проведен опрос, показавший, что 62% австралийцев поддерживают легализацию таких браков.
Первая свадьба однополых партнеров пройдет в стране не раньше февраля.
Tallinn, Квартира, 136 900 EUR
Tallinn, Квартира, 126 500 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)