07.12.2017, 12:53

В Австралии разрешили однополые браки

 (2)
Интерфакс
EST
Dublin plakatid
Dublin plakatidFoto: Ilmar Kahro

Австралия стала 26-й страной, легализовавшей однополые браки, сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald.

В четверг палата представителей австралийского парламента поддержала законопроект о легализации однополых браков. В сенате голосование по этому законопроекту состоялось неделей ранее, там также одобрили законопроект.

Ранее в стране был проведен опрос, показавший, что 62% австралийцев поддерживают легализацию таких браков.

Первая свадьба однополых партнеров пройдет в стране не раньше февраля.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии