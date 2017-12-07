В Австралии разрешили однополые браки

Австралия стала 26-й страной, легализовавшей однополые браки, сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald.

В четверг палата представителей австралийского парламента поддержала законопроект о легализации однополых браков. В сенате голосование по этому законопроекту состоялось неделей ранее, там также одобрили законопроект.

Ранее в стране был проведен опрос, показавший, что 62% австралийцев поддерживают легализацию таких браков.

Первая свадьба однополых партнеров пройдет в стране не раньше февраля.