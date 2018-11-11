11.11.2018, 13:50

В Австралии арестована подозреваемая в том, что втыкала иглы в клубнику


NEWSru.com
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В Австралии арестована подозреваемая в том, что втыкала иглы в клубнику
Maasikad Foto: Argo Ingver

Полиция Австралии арестовала 50-летнюю женщину по подозрению в том, что она втыкала швейные иглы в свежую клубнику, поставляемую в магазины страны, передает ТАСС со ссылкой на австралийскую телерадиокорпорацию ABC. До конца дня арестованной будет предъявлено обвинение, а в понедельник, 12 ноября, она предстанет перед судом Брисбена (штат Квинсленд).

По словам представителей федеральной следственной группы, арест подозреваемой стал результатом "чрезвычайно сложного и масштабного расследования, в ходе которого были тщательным образом изучены все звенья производственной сети и опрошены сотни сотрудников компаний, поставляющих клубнику в супермаркеты".

Расследование инцидентов с иглами в свежих фруктах началось 13 сентября, после того, как на территории штата Квинсленд было зафиксировано несколько случаев обнаружения иголок в клубнике, реализуемой в магазинах. Позже иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.

Фрукты с металлическими иглами, продававшиеся в магазинах, вызвали панику по всей стране.

Вся клубника была отозвана с полок магазинов, однако позднее, 19 сентября, иглы были обнаружены в бананах, купленных в Ньюкасле (штат новый Южный Уэльс), а 20 сентября полиция получила еще одно сообщение из Тасмании, где девятилетий мальчик обнаружил стальную булавку в яблоке.

20 сентября власти страны ужесточили наказание за "продуктовый саботаж" — умышленное повреждение продуктов, — увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет. По данным министерства сельского хозяйства Австралии, в результате кризиса отрасль понесла убытки в размере 160 млн австралийских долларов (115,8 млн долларов США).

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