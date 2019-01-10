В Австралии арестован мужчина по делу о подозрительных посылках диппредставительствам

Полиция Австралии вечером в среду, 9 января, арестовала мужчину по делу об отправке 38 посылок с потенциально опасным содержимым иностранным консульствам в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

48-летний подозреваемый взят под стражу у себя дома в Шеппартоне (штат Виктория). Он предстанет перед мировым судом Мельбурна 10 января по обвинению в незаконной пересылке опасных веществ по почте. Мотивы действий обвиняемого, которому может грозить до 10 лет тюрьмы, устанавливаются.

Ряд консульств эвакуировали

По данным следствия, в отправлениях, на некоторых из которых была сделана надпись "асбест", содержался неизвестный порошок белого цвета. Сейчас его состав анализируют специалисты.