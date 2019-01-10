10.01.2019, 10:10

В Австралии арестован мужчина по делу о подозрительных посылках диппредставительствам


Deutsche Welle
EST
Austraalia
AustraaliaFoto: Stringer, REUTERS

Отправления с белым порошком рассылались по адресу иностранных консульств в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

Полиция Австралии вечером в среду, 9 января, арестовала мужчину по делу об отправке 38 посылок с потенциально опасным содержимым иностранным консульствам в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

48-летний подозреваемый взят под стражу у себя дома в Шеппартоне (штат Виктория). Он предстанет перед мировым судом Мельбурна 10 января по обвинению в незаконной пересылке опасных веществ по почте. Мотивы действий обвиняемого, которому может грозить до 10 лет тюрьмы, устанавливаются.

Ряд консульств эвакуировали

По данным следствия, в отправлениях, на некоторых из которых была сделана надпись "асбест", содержался неизвестный порошок белого цвета. Сейчас его состав анализируют специалисты.

Посылки, в частности, получили консульство Великобритании в Мельбурне, а также диппредставительства Египта, Индии, Испании, Италии, Китая, Новой Зеландии, Пакистана, США, Швейцарии и Японии. В ряде дипучреждений в качестве мер предосторожности проведена эвакуация.

Полиции удалось изъять 29 отправлений, еще у десяти установлены адресаты.

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