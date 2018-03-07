В авиакатастрофе в Сирии погибли 39 российских военных. Что мы знаем?

Министерство обороны России сообщило, что в Сирии при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. По последним данным, погибли 39 человек, все они были военнослужащими. Предварительной причиной катастрофы минобороны считает технические неполадки.

Как рассказали в ведомстве, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. Минобороны, ссылаясь на доклад с места происшествия, утверждает, что по Ан-26 "не было огневого воздействия" — то есть он не был сбит.

Министерство создаст комиссию, которая изучит все возможные версии катастрофы. По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за технической неисправности. Проверкой на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов после крушения Ан-26 займется и главная военная прокуратура.

В Следственном комитете заявили, что по факту крушения возбуждено уголовное дело по признаку по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

О катастрофе доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Президент РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", — сказал он.

Как произошло крушение?

Катастрофа произошла около 15:00 по московскому времени. На борту самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. В министерстве обороны заявили, что все люди на борту были кадровыми российскими военнослужащими. Никто из них не выжил.

Как уточнили в ведомстве позже, 27 погибших были офицерами, один из которых носил звание генерал-майора.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", — цитирует Интерфакс сообщение минобороны.

В одном из телеграм-каналов во вторник появилась информация о том, что причиной крушения мог стать сильный ветер — очевидцы якобы сообщили авторам, что самолет заходил на посадку, сильно накренившись.

Источники Интерфакса в авиационных кругах между тем говорят, что полет проходил в простых погодных условиях. "Полет выполнялся в простых метеоусловиях. На протяжении всего маршрута была малооблачная погода", — говорит источник агентства.

Согласно онлайн-сервису Flightradar24, погодные условия в районе аэродрома действительно нельзя назвать экстремально сложными: в 15:00 по местному времени температура составляла 20 градусов по Цельсию, скорость ветра — 6 м/c порывами до 12 м/с, видимость — четыре тысячи метров.

Несколько телеграм-каналов, информирующих о ситуации в Сирии, рассказали со ссылкой на очевидцев катастрофы несколько версий, которые в деталях отличаются друг от друга. По одной версии, при заходе на посадку самолет задел крылом здание, по другой — его начало уводить в сторону, а потом он резко стал терять высоту и упал.

Что это был за самолет?

Ан-26 был создан в конструкторском бюро Антонова в самом конце 1960-х годов. Он стал первым транспортным самолетом в линейке Ан-24 — довольно удачного турбовинтового пассажирского самолета для региональных линий. Последняя модификация Ан-26 — Ан-132 — появилась в декабре 2016 года.

В военной авиации Ан-26 занял нишу легкого транспортного самолета, причем транспортировка грузов как таковая — лишь одна из задач, которые выполняют самолеты такого класса. Они являются платформой для самолетов самых разных типов — санитарных, связных, разведывательно-дозорных, учебных, десантных и так далее.

Парк военно-транспортной авиации Советского Союза был по большей части укомплектован самолетами КБ Антонова. В ВВС России до сих пор кроме легкого Ан-26 в нем имеются средний Ан-12, тяжелый Ан-22 и сверхтяжелые Ан-124. Единственным транспортником, разработанным в КБ на территории России, был Ил-76.

Поскольку парк Ан-26 в российской военно-транспортной авиации стремительно старел, в 2000-х годах минобороны планировало заменить его на новый самолет "Антонова" — Ан-140. Однако этот проект стал жертвой разрыва отношений между Москвой и Киевом в 2014 году. Теперь Россия активно вкладывает деньги в разработку собственного легкого транспортника Ил-112.

Зачем он в Сирии?

Ан-26 считается удачным самолетом, сочетающим в себе надежность и неприхотливость, а также простоту в обслуживании. Он вполне подходит для использования на Ближнем Востоке и в Сирии, причем это касается и погодных условий, и технического обслуживания.

Однако все Ан-26 были выпущены еще в советское время, и, хотя военные самолеты обычно эксплуатируются не так интенсивно, как гражданские, в условиях военных действий в Сирии их, вероятно, стали использовать гораздо больше.

По словам близкого к минобороны источника "Коммерсанта", разбившийся Ан-26 входил в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром Левашово) 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Официально эта информация не подтверждалась.

"Коммерсантъ" в сентябре 2017 года писал, что самолеты Ан-26 выполняют рейсы между аэродромом Хмеймим и международным аэропортом Алеппо. На тех же Ан-26 минобороны перевозило по маршруту Хмеймим-Алеппо журналистов, которых брало в пресс-тур в Сирию.

Российские военные регулярно отчитывались о работе Ан-26 в зоне конфликта в Сирии. Например, 5 января транспортник этого типа доставил с авиабазы Хмеймим груз российской гуманитарной помощи в Дамаск.

По данным организации Flight Safety Foundation, с тех пор, как Ан-26 ввели в эксплуатацию, с их участием произошло 156 авиакатастроф.

Какие еще авиаинциденты произошли в Сирии?

Последний крупный инцидент с российской авиацией в Сирии произошел 3 февраля. Тогда в провинции Идлиб был сбит штурмовик Су-25 российских военно-воздушных сил. Пилотировавший его летчик катапультировался, но был окружен боевиками и подорвал себя гранатой.

Предыдущая авиакатастрофа с большим количеством погибших произошла с самолетом российского минобороны в декабре 2016 года. Тогда в Сочи разбился Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека — в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.

В январе 2015 года в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Абу ад-Духур (провинция Идлиб) разбился Ан-26 ВВС Сирии, перевозивший военнослужащих из Дамаска. Тогда в результате катастрофы погибли 30 человек — по официальным данным, ее причиной стал сильный туман.

Катастрофа во вторник таким образом стала причиной самых серьезных небоевых потерь Вооруженных сил России в нынешнем году.

Каковы потери России в Сирии?

По официальным данным минобороны, боевые потери России в республике за все время кампании составили 44 человека. Последним официально признанным погибшим стал пилот сбитого Су-25 Роман Филипов.

В то же время агентство Рейтер сообщает, что только в 2017 году в Сирии погиб 131 российский наемник (агентство отмечает, что военнослужащих эта цифра не учитывает).

Москва отрицает, что в Сирии действуют российские частные военные компании, однако в середине февраля из арабской республики начали приходить сообщения о разгроме одного из таких военных отрядов.

По самой распространенной версии 7 февраля 2018 года отряд, в составе которого могли быть и россияне, пытался занять район в провинции Дейр-эз-Зор вблизи Евфрата. Этот район контролируют "Сирийские демократические силы" (СДС) — повстанческая группа, которую поддерживают США.

Генерал назвал удары с воздуха точечными, и заявил, что в результате были уничтожены несколько артиллерийских систем и танков. После этого, рассказал Джеффри Харригиан, нападавшие отступили. Он сказал, что не знает, кто находился в составе наступавшей группы и были ли там российские граждане.

В свою очередь различные российские и зарубежные издания утверждают, что россияне там были и что погибло их от 11 до нескольких сотен.