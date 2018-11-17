17.11.2018, 10:10

В Атлантическом океане нашли затонувшую год назад аргентинскую подлодку

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Интерфакс
EST
В Атлантическом океане нашли затонувшую год назад аргентинскую подлодку
REUTERS

Пропавшая год назад аргентинская подводная лодка "Сан Хуан" обнаружена на дне Атлантического океана, сообщает Associated Press. ВМС страны объявили, что субмарина, на борту которой были 44 моряка, найдена на глубине 800 метров поблизости от полуострова Вальдес на атлантическом побережье Аргентины.

Уточняется, что обнаружить подлодку удалось при обследовании зоны возможного затопления специальным подводным аппаратом компании "Оушн инфинити".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. Контакт был потерян 15 ноября 2017 года. Подлодка исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".

На этой неделе в годовщину исчезновения подводной лодки президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что власти страны твердо намерены выяснить причины происшествия.

В январе полиция провела обыски на морских базах в рамках проводимого расследования, вскоре после того как глава ВМС страны был отправлен в отставку.

Построенная в Германии подводная лодка класса TR-1700 вошла в состав флота в середине 1980-х годов. В 2008 — 2014 гг. было проведено масштабное переоборудование субмарины. Как отмечает The Guardian, были заменены двигатель и аккумуляторы. Эксперты отмечают, что интеграция деталей от другого производителя всегда несет огромный риск.

В ВМС Аргентины заявляли, что незадолго до того, как с "Сан Хуаном" была потеряна связь, командир сообщал о поступлении воды в систему вентиляции. Но по его словам, проблему удалось решить. Через несколько часов в районе исчезновения субмарины был слышен взрыв.

Почти два десятка стран участвовали в поисках подлодки. 1 декабря 2017 года ВМС Аргентины объявили о прекращении операции.

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