В Атлантическом океане нашли затонувшую год назад аргентинскую подлодку

Уточняется, что обнаружить подлодку удалось при обследовании зоны возможного затопления специальным подводным аппаратом компании "Оушн инфинити".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. Контакт был потерян 15 ноября 2017 года. Подлодка исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".

На этой неделе в годовщину исчезновения подводной лодки президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что власти страны твердо намерены выяснить причины происшествия.

В январе полиция провела обыски на морских базах в рамках проводимого расследования, вскоре после того как глава ВМС страны был отправлен в отставку.

Построенная в Германии подводная лодка класса TR-1700 вошла в состав флота в середине 1980-х годов. В 2008 — 2014 гг. было проведено масштабное переоборудование субмарины. Как отмечает The Guardian, были заменены двигатель и аккумуляторы. Эксперты отмечают, что интеграция деталей от другого производителя всегда несет огромный риск.

В ВМС Аргентины заявляли, что незадолго до того, как с "Сан Хуаном" была потеряна связь, командир сообщал о поступлении воды в систему вентиляции. Но по его словам, проблему удалось решить. Через несколько часов в районе исчезновения субмарины был слышен взрыв.

Почти два десятка стран участвовали в поисках подлодки. 1 декабря 2017 года ВМС Аргентины объявили о прекращении операции.