17.11.2018, 10:10

В Атлантическом океане нашли затонувшую год назад аргентинскую подлодку

 (5)
Интерфакс
EST
В Атлантическом океане нашли затонувшую год назад аргентинскую подлодку
REUTERS

Пропавшая год назад аргентинская подводная лодка "Сан Хуан" обнаружена на дне Атлантического океана, сообщает Associated Press. ВМС страны объявили, что субмарина, на борту которой были 44 моряка, найдена на глубине 800 метров поблизости от полуострова Вальдес на атлантическом побережье Аргентины.

Уточняется, что обнаружить подлодку удалось при обследовании зоны возможного затопления специальным подводным аппаратом компании "Оушн инфинити".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. Контакт был потерян 15 ноября 2017 года. Подлодка исчезла в момент перехода с базы ВМС Аргентины "Ушуайя" в место постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата".

На этой неделе в годовщину исчезновения подводной лодки президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что власти страны твердо намерены выяснить причины происшествия.

В январе полиция провела обыски на морских базах в рамках проводимого расследования, вскоре после того как глава ВМС страны был отправлен в отставку.

Построенная в Германии подводная лодка класса TR-1700 вошла в состав флота в середине 1980-х годов. В 2008 — 2014 гг. было проведено масштабное переоборудование субмарины. Как отмечает The Guardian, были заменены двигатель и аккумуляторы. Эксперты отмечают, что интеграция деталей от другого производителя всегда несет огромный риск.

В ВМС Аргентины заявляли, что незадолго до того, как с "Сан Хуаном" была потеряна связь, командир сообщал о поступлении воды в систему вентиляции. Но по его словам, проблему удалось решить. Через несколько часов в районе исчезновения субмарины был слышен взрыв.

Почти два десятка стран участвовали в поисках подлодки. 1 декабря 2017 года ВМС Аргентины объявили о прекращении операции.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Юри Ратас о правительственном кризисе: я решительно сбрасываю со стола все представленные мне ультиматумы

17.11.2018
"Государством невозможно руководить путем ультиматумов, оскорблений и политических игр. Я решительно сбрасываю со стола все представленные мне ультиматумы", - пишет председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас. Читайте полный текст его олбращения.
Подробнее

Депрессия, шизофрения и разговоры о смерти: история парня, которого фотографировали в душевой и выкладывали снимки в интернет

17.11.2018
Консультант на основании личного опыта Мадис Лаос (30) рассказал, как его фотографировали в душевой его школы, какой за этим последовал стресс, и как в конечном итоге все это вылилось в тяжелую болезнь. Мы публикуем историю Мадиса его собственными словами. Записала журналист Лаура Маллене.
Подробнее


За двойняшек Таллинн намерен платить семье по 1000 евро

17.11.2018
Таллиннская городская управа представила городскому собранию на утверждение проект бюджета на 2019 год, в котором предусматривается увеличить пособие по случаю рождения близнецов с 320 до 500 евро на ребенка.
Подробнее

27 депутатов Европарламента призывают Amazon отказаться от вещей с советской символикой

17.11.2018
Двадцать семь членов Европарламента (ЕП) обратились к американскому гиганту интернет-торговли Amazon Inc с призывом остановить торговлю вещами с советской символикой, сообщает литовский Delfi со ссылкой на BNS.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
125,30 €
-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

ФОТО и ВИДЕО: В экологически неблагополучном районе Москвы загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России

17.11.2018
На Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ, входит в "Газпром нефть") в районе Капотня утром в субботу случился пожар. Информация о возгорании на одной из двух крекинговых установок поступила в МЧС в 7:26. По данным источник а РИА "Новости" в экстренных службах столицы, были зафиксированы два очага горения высотой более 10 метров, расстояние между ними составляет 50 метров.
Подробнее

Проголосуйте за Таллинн! В подарок — карта на 40 евро в Русский театр и книга Гузели Яхиной с автографом

17.11.2018
Уже скоро определится столица "Тотального диктанта — 2019". На данный момент Таллинн находится на третьем месте, но постепенно опускается ниже. Еще не поздно проголосовать и вывести его на первое место.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Возможно ли чудо? Тянак лидирует на Ралли Австралии

17.11.2018
Прекрасно провел второй день заключительного этапа чемпионата мира по авторалли эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Выиграв шесть заездов из десяти, уроженец Сааремаа захватил в Австралии лидерство.
Подробнее

ФОТО: В Мустамяэ открывается Спортивный парк на Вильде теэ

17.11.2018
В понедельник, 19 ноября в 12 часов приглашаем всех любителей экстремального и просто спорта в Мустамяэ, по адресу Вильде теэ, 69, где будет торжественно открыт долгожданный спортивный парк, сообщает управа района.
Подробнее

Забирают жизненные силы: растения, которые нельзя держать дома

17.11.2018
Приобретая очередной цветок, мы даже не знаем о некоторых вредных свойствах комнатных растений, а потом внезапно замечаем возникающие проблемы со здоровьем. Если в доме живут маленький ребенок или животные, то нужно с повышенным вниманием отнестись к выбору комнатных цветов и растений, чтобы обезопасить их жизнедеятельность. Некоторые виды растений содержат в составе своего сока яд или выделяют вредные вещества в кислород.
Подробнее