В Астраханской области ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ

По данным ведомства, сбор денег происходил в закрытых чатах в телеграме.

”На территории Астраханской области задержана жительница региона, являвшаяся одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации ”Исламское государство”, которая в городах Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа осуществляла сбор средств для финансирования террористической деятельности”, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что она планировала выехать в Сирию для совершения теракта.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК (”Финансирование терроризма”).

”Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.