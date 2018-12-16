В Армении опубликованы окончательные результаты выборов

Глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что в Возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" набрал 70,42% голосов 884 864 и проходит в новый парламент.

В новый парламент прошли также партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) — 8,26% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) — 6,37%.

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия, как свидетельствуют данные ЦИК, не прошла в новый парламент страны. За нее проголосовали 4,70% избирателей или 59 083 человек.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,88%.

Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набрала более 2% голосов.

На заседании в воскресенье члены ЦИК подписали протокол о результатах выборов.

Проходной барьер для партий составлял 5%, для блоков — 7%. Явка на внеочередных парламентских выборах стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. Порог явки на выборах, однако, не предусмотрен.