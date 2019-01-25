25.01.2019, 07:03

В Аризоне пациентка в вегетативном состоянии родила ребенка. Ее изнасиловал сотрудник клиники, где она лежит с 1992 года

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Tiit Blaat

В Аризоне пациентка в вегетативном состоянии родила ребенка. Роды прошли 29 декабря. Их приняли сотрудники центра паллиативной помощи Hacienda HealthCare, где находилась женщина. Они заявили, что не знали о ее беременности, пока не начались схватки, пишет "Медуза".

Мать и ее новорожденный сын были доставлены в больницу. Позже родственники заявили, что они в порядке. Полиция Финикса начала расследование инцидента. Ее официальный представитель Томми Томпсон назвал родившую ”беззащитной жертвой сексуального насилия”, которая была неспособна дать согласие на секс.

Пациентка находилась в Hacienda HealthCare с трех лет. Официально известно только то, что она принадлежит к племени апачей, — это подтвердили представители индейской резервации Сан-Карлос-Апачи в Аризоне. The New York Times удалось узнать, что женщина родилась в 1989 году и находилась в центре Hacienda HealthCare с 1992 года. Журналисты пишут, что она в коме (другой вариант — вегетативное состояние), но семья настаивает, что речь идет скорее о ”серьезных когнитивных нарушениях”, вызванных эпилепсией. По словам родственников, женщина сохранила мимику, способность реагировать на звуки, слегка двигать конечностями, шеей и головой. Тем не менее медицинское обследование оценило шансы на улучшение ее состояния как ”слабые”, утверждает The New York Times.

Глава компании Hacienda HealthCare ушел в отставку. Hacienda HealthCare — крупнейшая в Аризоне частная компания по уходу за хронически больными людьми. Она курирует более 40 программ помощи; ежегодно ее услугами пользуются около двух с половиной тысяч человек. После рождения ребенка в центре паллиативной помощи Билл Тиммонс, возглавлявший Hacienda HealthCare 28 лет, ушел в отставку. Исполнительный вице-президент Гэри Орман пообещал, что компания будет помогать полиции и проведет собственное внутреннее расследование. Он принес извинения семье пострадавшей пациентки. Вскоре после этого центр покинули двое докторов, которые ухаживали за ней.

Полиция собрала образцы ДНК у мужчин, работающих в клинике, — и нашла совпадение. 23 января был арестован 36-летний медбрат центра Hacienda HealthCare Натан Сазерленд. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и надругательстве над недееспособным человеком. Сазерленда отпустили из-под стражи под залог в 500 тысяч долларов; он будет находиться под домашним арестом. Как пишет издание The Arizona Republic, Сазерленд — ранее не судимый выходец с Гаити, который работал в Hacienda HealthCare с 2012 года и был уволен сразу после предъявления обвинений. Компания отмечает, что при приеме на работу Сазерленд успешно прошел внутреннюю проверку.

В США были случаи, когда пациентки с нарушениями сознания рожали детей. Впервые подобное происшествие зафиксировали в 1996 году в городе Рочестер (штат Нью-Йорк). Американка, которая к тому моменту около 10 лет находилась в коме после автомобильной аварии, родила мальчика. В том же году роды прошли еще у одной пациентки в коме — на этот раз в штате Массачусетс. В обоих случаях тесты ДНК показали, что отцами детей являются сотрудники клиник, где находились женщины. Обвиняемые получили тюремные сроки.

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