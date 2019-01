В Аризоне пациентка в вегетативном состоянии родила ребенка. Ее изнасиловал сотрудник клиники, где она лежит с 1992 года

Мать и ее новорожденный сын были доставлены в больницу. Позже родственники заявили, что они в порядке. Полиция Финикса начала расследование инцидента. Ее официальный представитель Томми Томпсон назвал родившую ”беззащитной жертвой сексуального насилия”, которая была неспособна дать согласие на секс.

Пациентка находилась в Hacienda HealthCare с трех лет. Официально известно только то, что она принадлежит к племени апачей, — это подтвердили представители индейской резервации Сан-Карлос-Апачи в Аризоне. The New York Times удалось узнать, что женщина родилась в 1989 году и находилась в центре Hacienda HealthCare с 1992 года. Журналисты пишут, что она в коме (другой вариант — вегетативное состояние), но семья настаивает, что речь идет скорее о ”серьезных когнитивных нарушениях”, вызванных эпилепсией. По словам родственников, женщина сохранила мимику, способность реагировать на звуки, слегка двигать конечностями, шеей и головой. Тем не менее медицинское обследование оценило шансы на улучшение ее состояния как ”слабые”, утверждает The New York Times.

Глава компании Hacienda HealthCare ушел в отставку. Hacienda HealthCare — крупнейшая в Аризоне частная компания по уходу за хронически больными людьми. Она курирует более 40 программ помощи; ежегодно ее услугами пользуются около двух с половиной тысяч человек. После рождения ребенка в центре паллиативной помощи Билл Тиммонс, возглавлявший Hacienda HealthCare 28 лет, ушел в отставку. Исполнительный вице-президент Гэри Орман пообещал, что компания будет помогать полиции и проведет собственное внутреннее расследование. Он принес извинения семье пострадавшей пациентки. Вскоре после этого центр покинули двое докторов, которые ухаживали за ней.