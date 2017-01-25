В архивах ЦРУ нашли документ о столкновении подлодок США и СССР в 1974 году

В архивах, опубликованных Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, найдены документы о столкновении атомных подводных лодок Америки и СССР в водах Северного моря у берегов Великобритании в разгар холодной войны в 1974 году. Секретная телеграмма, направленная тогда госсекретарю США Генри Киссинджеру 3 ноября 1974 года, опубликована с двумя изъятиями на сайте ЦРУ.

"Получено сообщение из Пентагона о том, что одна из наших подлодок класса Poseidon только что столкнулась с советской подлодкой. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения James Madison выходил из Холи-Лох, чтобы занять позицию, когда столкнулся с советской подлодкой, ожидавшей за пределами базы с целью разведки. Обе подлодки всплыли, а советский корабль погрузился снова. Пока нет сообщений о степени повреждений и других подробностей. Будем держать вас в курсе", — говорится в тексте телеграммы.

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Столкновение американской подводной лодки со 160 ядерными боеголовками на борту и советского судна произошло в водах близ залива Холи-Лох в Шотландии, в 30 милях от Глазго. С 1961-го по 1992 год в Холи-Лох находилась база подводных лодок.

Случившееся вполне могло привести к началу Третьей мировой, если бы экипаж одной из субмарин принял столкновение за нападение и решил утопить соперника, цитирует британская газета The Times мнение Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых, занимающейся исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями и ядерной энергетики.

Мог произойти взрыв, который воспламенил бы ракетное топливо и привел к пускам ракет или разрушению 160 боеголовок. Кроме того, лодки могли затонуть вместе с экипажами и незаглушенными реакторами, предпоагает эксперт.

Инженер Джон Лардж, возглавлявший в 2001 году группу оценки ядерных рисков во время подъема российской подлодки "Курск", тоже указывает, что на подлодках мог произойти пожар, что привело бы к экологической катастрофе: "Если в ракетной шахте начинается пожар, в море может попасть значительное количество плутония".

Как пишет издание CNET, подлодку James Madison вывели из эксплуатации в 1992 году, в тот же год, когда закрылась база.

Телеграмма была направлена Брентом Скоукрафтом — ныне 91-летним генерал-лейтенантом ВВС США. В 1975 году он станет советником президента США Джеральда Форда по национальной безопасности, а в 1989 году займет ту же должность при президенте Джордже Буше.

Телеграмма — один из 13 миллионов документов ЦРУ, доступных онлайн

Эта телеграмма является одним из 13 миллионов несекретных документов ЦРУ, опубликованных в Сети, в том числе личных бумаг Киссинджера и проекта Stargate — секретной программы по развитию психических способностей агентов и военных, на которую было выделено 20 миллионов долларов.

Документы стали публиковаться в Сети после того, как организация MuckRock, которая помогает запрашивать информацию у правительства США по закону о свободе информации, подала в суд на ЦРУ в июне 2014 года.

Как отмечал BBC, с 2000 года получить доступ к архиву ЦРУ (CREST — CIA Records Search Tool) можно было только с четырех компьютеров в Национальном архиве в штате Мэриленд в определенные часы.

MuckRock в своем иске писала, что база данных фактически недоступна. Само ЦРУ признало, что получение доступа к этой информации затруднено и существующая процедура представляет собой препятствие для многих исследователей.

Изначально в ЦРУ сообщили, что им понадобится 28 лет, чтобы выложить в онлайн все документы. В 2015 году срок сократили до шести лет.

Создатель проекта по раскрытию информации Glomar Disclosure Майкл Бест в 2016 году решил собрать деньги на проект по оцифровке базы CREST по схеме краудфандинга. После этого в ЦРУ согласились ускорить процесс, в ноябре ведомство объявило, что опубликует все материалы, и теперь они доступны на сайте библиотеки ЦРУ.

История с подлодками попала в СМИ через несколько дней после того, как стало известно о неудачном испытании ракеты подводного базирования Trident у берегов Флориды в июне 2016 года: не оснащенная боеголовкой ракета стоимостью 17 млн фунтов была выпущена с британской подлодки Vengeance, но отклонилась от траектории, направилась к берегам США и была автоматически уничтожена. Этот инцидент более полугода оставался под спудом по просьбе администрации президента Барака Обамы.