22.08.2018, 11:01

В Аргентине в крематории сожгли найденный в российском посольстве кокаин

 (33)
ИТАР-ТАСС
EST 1
В Аргентине в крематории сожгли найденный в российском посольстве кокаин
фото иллюстративноеFoto: Kaader videost

Аргентинская полиция сожгла кокаин, который обнаружили в здании посольства России в Буэнос-Айресе, сообщает со ссылкой на агентство ТАСС портал телеканала "Дождь".


Наркотики уничтожили в крематории. За процедурой наблюдали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич и посол России Дмитрий Феоктистов.

Буллрич назвала "кокаиновое дело" "очень сложной операцией с высоким уровнем взаимодействия". Она отметила, что российские полицейские в рамках расследования приезжали в страну семь раз. Министр назвала операцию "потрясающим пример сотрудничества между правоохранительными органами двух стран".

"Бывший посол РФ Виктор Коронелли пришел в Министерство безопасности поздно вечером и сообщил нам, что есть основания считать, что в одном из зданий посольства находится кокаин. Мы сразу же позвонили жандармерии, и этой же ночью до 6 утра, когда должны были прийти люди, которые следят за этим помещением, мы провели замену кокаина мукой. Затем была долгая совместная работа жандармерии и полиции России", — цитирует Буллрич ТАСС.

Об обнаружении 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина аргентинские власти сообщили в конце февраля. Отмечалось, что чемоданы собирались перевозить как дипломатический багаж. После обнаружения в них кокаина его изъяли и заменили на муку, а сумки оборудовали датчиками GPS.

В России были задержаны четверо подозреваемых, которые собирались забрать чемоданы. Один из фигурантов дела — бывший завхоз посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов. Он заявлял, что сумки в дипломатическое представительство привез другой обвиняемый, Андрей Ковальчук, который назвал себя работником службы безопасности российского посольства в Германии. В посольстве эти данные опровергли. Ковальчука в марте задержали в Германии, а в июле экстрадировали в Россию.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Удручающая реальность: активному кандидату со знанием нескольких языков предлагают зарплату в размере 440 евро в месяц

22.08.2018
”Когда я прочитала требования и посмотрела на зарплату, то мне стало стыдно”, — передает Eesti Päevaleht слова основателя портала cv45pluss.ee Лемме Урб.
Подробнее


Только для эстоноязычных? ETV+ не транслировал Совместное пение на Певческом поле

22.08.2018
19 августа, на кануне Дня восстановления независимости Эстонии, ETV транслировал Совместное пение с Певческого поля. 19. ETV+ — телеканал ERR на русском языке, трансляции не вел. Вместо этого показывали российские фильмы и передачи.
Подробнее

ФОТО: В Таллинне судят мужчину, которого обвиняют в убийстве мужчины, ограблении двух женщин и изнасиловании одной из них

22.08.2018
Сегодня в Харьюском уездном суде началось заседание по делу Энрико Нурма, которого обвиняют в убийстве мужчины и ограблении двух женщин.
Подробнее

СМИ: Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

22.08.2018
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период советской оккупации. Об этом говорится в совместном заявлении министров.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

Минобороны Латвии: в начале кризиса или войны — жители сами за себя. Нужно строить бункеры

22.08.2018
Учитывая практику других стран и характер военных конфликтов, необходимо рассмотреть возможность строительства публичных бункеров-убежищ в общественных местах, говорится в проекте доклада о введении в Латвии всеобъемлющей системы обороны, подготовленном Министерством обороны. При этом ведомство указывает, что в случае военного или другого масштабного кризиса жители на первых порах должны будут полагаться сами на себя.
Подробнее


Присылайте свои фото и видео с фестиваля “Танцевальная волна”

22.08.2018
Сегодня на Певческом поле состоится фестиваль "Танцевальная Волна". Delfi будет вести онлайн-блог. Если у вас есть фото/видео/похвалы/гневные письма/комментарии, которыми вы хотите поделиться, то отправляйте их на bublik@delfi.ee.
Подробнее