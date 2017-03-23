23.03.2017, 15:50

В Антверпене задержали водителя, пытавшегося протаранить толпу


bbcrussian.com
EST
Antwerpen
фото иллюстративноеFoto: ERIC VIDAL, REUTERS

Полиция Бельгии задержала мужчину, который пытался врезаться в толпу людей на оживленной торговой улице в Антверпене.


На машине задержанного — французские номера, передает Франс Пресс со ссылкой на бельгийскую полицию. Нападавший был одет в камуфляж.


В городе усилены меры безопасности, на улицы выведены дополнительные наряды полиции.
Сообщение из Бельгии пришло всего спустя сутки после нападения на людей у здания британского парламента в центре Лондона, в результате которого погибли четыре человека, включая нападавшего.


Днем 22 марта в 14:40 по местному времени (17:40 по Москве) мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. В результате по меньшей мере два человека погибли.

Затем автомобиль свернул к зданию британского парламента и врезался в ограду Вестминстерского дворца. Находившийся за рулем мужчина выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские.


Мужчина набросился с ножом на безоружного полицейского. Затем подоспел вооруженный полицейский наряд, который застрелил нападавшего. Полицейский, на которого напал террорист, также скончался от полученных ранений.

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